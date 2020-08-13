محافظ البحيرة: حادث غرقة معدية دمشلي "قضاء وقدر" (فيديو)

كشف اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تفاصيل غرق معدية بقرية دمشلي بمحافظة البحيرة فجر اليوم الخميس.





وأضاف "آمنة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "60 دقيقة لايف" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أن هذه القرية يقابلها قرية أخرى تسمى الجستيني، وهي مشهورة بزراعة الفراولة، وتوجد على أطراف المحافظة على حدود محافظة المنوفية.





وتابع محافظ البحيرة، أن الحادث وقع في الثانية فجرًا، حيث كانت هناك معدية تقوم بنقل سيارات محملة بمواد زراعية، وانزلقت إحدى السيارات، مما تسبب في ميل المعدية وانقطاع الجنزير الذي يوجه حركة المركب، وسقطت السيارات بالمياه، وفوقها المعدية، موضحًا أن الحماية المدنية سارعت بالتحرك وتم إنقاذ 3 أشخاص، وهناك 4 ضحايا للحادث طبقًا لشهادة الشهود، وتم استخراج جثة واحدة وجاري البحث عن الـ 3 الآخرين.





وأكد، أن الحادث قضاء وقدر وليس أمر أمني، والمركب قامت بتجديد ترخيصها خلال الشهر الماضي ولمدة عامين.





وكان اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، قد أكد في تصريحات سابقة، أن المعدية الغارقة بترعة الرياح البحري بمركز كوم حمادة، مسجلة باسم "معدية حازم" لصاحبها محمد حازم زين العابدين أبو علي، وصدر لها ترخيص من مديرية الطرق والنقل بدمنهور، وساري لمدة سنتين.





وأوضح محافظ البحيرة، أن المعدية يتوافر بها كافة الاشتراطات والصلاحيات اللازمة وأن أسباب الحادث المبدئية هي انزلاق إحدى السيارات التي كانت على متنها، حيث كانت محملة بعدد سيارة ربع نقل وسيارة بيدفور محملة بمواد خاصة بالزراعة مما أدى إلى ميل العبارة وتعرضها للغرق.





وأشار محافظ البحيرة، أنه فور وقوع الحادث في الساعة الواحدة من صباح اليوم الخميس، وجه على الفور قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري والوحدة المحلية لمركز ومدينه كوم حمادة بالتوجه لموقع الحادث لتقديم أوجه الدعم اللازم رغم انشغال أعداد كبيرة في تأمين العملية الانتخابية، حيث هرعت جميع الفرق والأطقم على الفور.





كما أكد محافظ البحيرة، وفاة ٤ أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، في حادث غرق "معدية الموت" والتي غرقت في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس بترعة الرياح البحيري بقرية دمشلى التابعة لمركز كوم حمادة.





حيث تم انتشال جثمان أحد الضحايا وهو "محمد عبد اللاه عبد القادر السري" ٢٧ عاما - طباخ وجارى البحث عن ثلاثة مفقودين وهم "محمد عبد الله عبد القادر" ٢٧ عاما و"أحمد عبد الفتاح شندي"، و"محمود حمدي شندي".





كان محافظ البحيرة، وصل إلي موقع الحادث، وأشرف علي أعمال البحث عن المفقودين ورفع آثار الحادث، حيث استخدمت قوات الحماية المدنية ونش كبير لانتشال السيارتين، كما تم الدفع برجال الضفادع البشرية للبحث عن المفقودين، وكان على متن المعدية سيارة نقل كبيرة وأخرى صغيرة وبهما عدد ١٠ أشخاص؛ حيث تمكن ٣ منهم من السباحة والوصول للشاطئ، والسيارة الأولي محملة بالسماد والثانية بأدوات للطبخ.



