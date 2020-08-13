استمرار هبوط عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 13-8-2020 في مصر





تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر الموافق 13-8-2020، في سوق الصاغة المحلية، بعد هبوطها الكبير يوم أمس، وذلك بسبب انهيار أسعار أوقية الذهب في بورصة المعادن عالميًّا ليواصل المعدِن الأصفر تسجيل خسائر جديدة.





وسجل اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المحلية نحو 855 جنيهًا للجرام، مقارنة بنحو 861 جنيهًا في تعاملات أمس المسائية بسوق الصاغة غير شامل المصنعية.





أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 971 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 855 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 733 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6840 جنيهًا

سعر الأوقية 1930 دولارًا





أسعار الذهب اليوم الخميس 13-8-2020 في مصر

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.





اوقية من الذهب

و سجل سعر أوقية الذهب الآن في بورصة المعادن نحو 1930 دولارًا للأوقية حيث هبط سعر الذهب خلال اليومين الماضيين بنحو 8.5% بواقع 2.5% أمس، قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 1900 دولار، ليستأنف سقوطه الحر بعد أن توقف عن الانخفاض لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة، ليواصل خسائره بعد أن هوى 6% يوم الثلاثاء.



