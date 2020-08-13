محمد إمام وعلاء الشربيني يستمتعان بالأجواء الصيفية من الشاطئ

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غازل الشيف علاء الشربيني جمهوره بصورة جديدة له برفقة محمد إمام عبر حسابه الشخصي بإنستجرام.



وظهرو وهم يستمتعان بالإجازة الصيفية من الشاطئ وعلق قائلاً : أحلي صباح التفاؤل والسعادة والنجاح ، الملك 2021 ، محمد إمام مشاء الله بالنجاح يارب.



وفي سياق آخر سيتم بدء تصوير فيلم "الواد وابوه" بطولة عادل امام ومحمد امام في منتصف سبتمبر المقبل وهو من تأليف صلاح الجهيني وانتاج سينرجي فيلمز واخراج رامي امام.



وإشترك محمد إمام في فيلم "لص بغداد" وهو من بطولة محمد إمام وياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن، أمينة خليل، صلاح عبدالله وهو فيلم تأليف " تامر إبراهيم"، وإخراج "أحمد خالد موسب وهو فيلم كوميدي تدور أحداثة في جو الأكشن.