محمد إمام وعلاء الشربيني يستمتعان بالأجواء الصيفية من الشاطئ

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:07 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
غازل الشيف علاء الشربيني جمهوره بصورة جديدة له برفقة محمد إمام عبر حسابه الشخصي بإنستجرام.

وظهرو وهم يستمتعان بالإجازة الصيفية من الشاطئ وعلق قائلاً : أحلي صباح التفاؤل والسعادة والنجاح ، الملك 2021 ، محمد إمام مشاء الله بالنجاح يارب.

وفي سياق آخر سيتم بدء تصوير فيلم "الواد وابوه" بطولة عادل امام ومحمد امام في منتصف سبتمبر المقبل وهو من تأليف صلاح الجهيني وانتاج سينرجي فيلمز واخراج رامي امام.

وإشترك محمد إمام في فيلم "لص بغداد" وهو من بطولة محمد إمام وياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن، أمينة خليل، صلاح عبدالله وهو فيلم تأليف " تامر إبراهيم"، وإخراج "أحمد خالد موسب وهو فيلم كوميدي تدور أحداثة في جو الأكشن.

أخبار تهمك

نجم منتخب مصر السابق: رمضان صبحي نظر تحت قدميه

منذ 39 دقيقة

بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح

منذ أقل من ساعتين

تشافي يكشف عن السبب الحقيقي لرفض تدريب برشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. وفاة عصام العريان بأزمة قلبية داخل محبسه

منذ ساعة و 19 دقيقة

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ حوالي 17 ساعة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ أقل من ساعة

بعد توديبو.. نجم جديد لبرشلونة يدخل الحجر الصحي

منذ ثلث ساعة

تشاجر مع قيادي إخواني.. تعرف على أسباب وفاة عصام العريان

منذ ساعة و 10 دقيقة

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز عن رمضان صبحي: "غير معقول أن نفاوض لاعبا لا يريدنا"

منذ حوالي 6 ساعات

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. يوفنتوس يفتح الباب أمام رحيل كريستيانو رونالدو

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أحمد حسن يوجه رسالة قوية للأهلي بعد رحيل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو معروض على برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

09:43 ص

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

09:18 ص

بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح

12:29 م

أحمد حسن يوجه رسالة قوية للأهلي بعد رحيل رمضان صبحي

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان