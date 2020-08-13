نانسي عجرم:"بيروت تهدّمت أكتر من مرة ولكنها أقوى من إنها تنكسر"

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
هبة أحمد



أكدت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، على صلابة بلدها وعدم استسلامها وقدرتها على تخطي الأزمات، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع"تويتر".

كتبت نانسي عجرم تغريدة جديدة قالت فيها "تهدّمت واتكسرت أكتر من مرة، توجّعت، شافت الويلات، بس بيروت أقوى من إنها تنكسر بيروت ست الدّنيا، بيروت ما بتموت".

وفي سياق آخر، شاركت نانسي عجرم في السباق الرمضاني الماضي مم خلال غنائها أغنية "العمر"، وهي تتر مسلسل "سكر زيادة"، والأغنية
من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، والمسلسل شارك في بطولته نادية الجندي،نبيلة عبيد، هالة فاخر.

وعلى صعيد آخر، انتهت نانسي عجرم من تسجيل كافة أغاني ألبومها الجديد، المقرر طرحه خلتل الفترة المقبلة،وتتعاون خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم خالد تاج الدين، محمد رفاعي، أحمد ماضي، أحمد علاء الدين، شادي نور.




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