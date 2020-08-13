علاء علم الدين: لم يخطروني بوفاة عصام العريان.. وعلمت بها من الإعلام

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
قال المحامي علاء علم الدين المحامي ومن ضمن هيئة الدفاع عن القيادي الإخواني عصام العريان، إن إدارة السجون لم تخطره بوفاة القيادي عصام العريان، بل أنها من الممكن أن تكون أخطرت رئيس هيئة الدفاع بذلك وهو المحامي عبد المنعم عبد المقصود. 

وأضاف، أنه علم بوفاة القيادي الإخواني عصام العريان من خلال الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا والإنترنت ومواقع الأخبار.

وكان صرح المحامي عبد المنعم عبد المقصود، دفاع القيادي الإخواني عصام العريان، بأن موكله قد صدر له أحكام بالسجن المؤبد في عدد من القضايا بلغت 7 قضايا منها أحداث قصر الاتحادية الذي عوقب فيها بالسجن 20 عام وأيدته محكمة النقض وأصبح حكما نهائيا وأحداث مكتب الإرشاد وأحداث البحر الأعظم وأحداث قطع طريق قليوب والتخابر مع حماس واقتحام الحدود الشرقية، عوقب فيها بالسجن المؤبد وإهانة القضاء الذي عوقب فيها بالسجن لمدة 3 سنوات أيدته محكمة النقض وأصبح "حكمًا نهائيًا".

بينما حصل على حكم إعدام واحد بقضية فض اعتصام رابعة وتم النقض بالطعن على الحكم وما زالت منظورة أمام محكمة النقض والتي من المقرر أن تصدر حكمها في الطعن خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف عبد المقصود، أن عصام العريان حصل على حكم البراءة في قضية واحدة وهي قضية أحداث مسجد الاستقامة.

أزمة قلبية
وكان قد توفي منذ قليل القيادي الإخواني عصام العريان، داخل محبسه بسجن طره إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة بعد مشادة مع قيادي إخواني داخل السجن.

وقالت مصادر مقربة من أسرته، أنه تم إخطارهم بالوفاة من قبل إدارة السجون، وتم إبلاغ أسرة العريان بوفاته، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة بتصاريح الدفن.

عدة أحكام
كان قد حصد عصام العريان عدة أحكام أبرزها في أبريل 2015 عاقبت محكمة جنايات القاهرة الإرهابي عصام العريان بالسجن المشدد 20 عاما في القضية المعروفة إعلاميا "أحداث قصر الاتحادية" ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من العريان و8 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم وتأييد الحكم ليصبح هذا الحكم نهائيا للعريان وواجب النفاذ، وذلك لإدانتهم باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012.

وفي قضية اقتحام السجون والتي عرفت إعلاميا بإقتحام الحدود الشرقية المصرية فقد مثل العريان أمام عدة محاكم بتهمة التحريض على القتل في عدة محافظات وصدر ضده حكم بالإعدام لاقتحام سجن وادي النطرون، وألغت محكمة النقض في نوفمبر 2018 حكم الإعدام الصادر بحقه في أواخر السنة الماضية وإعادة محاكمته، لتصدر الدائرة الاولي برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي حكمها في سبتمبر 2019 عليه واخرين من قيادات الاخوان بالسجن المؤبد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة عصام العريان علاء علم الدين الاخوان

أخبار تهمك

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة عصام العريان بأزمة قلبية داخل محبسه

منذ ساعة و 22 دقيقة

بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح

منذ أقل من ساعتين

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ أقل من ساعة

عرض عربي خرافي لـ"سواريز"

منذ 8 دقائق

مفاجأة.. يوفنتوس يفتح الباب أمام رحيل كريستيانو رونالدو

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد توديبو.. نجم جديد لبرشلونة يدخل الحجر الصحي

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو معروض على برشلونة

منذ أقل من ساعتين

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد حسن يوجه رسالة قوية للأهلي بعد رحيل رمضان صبحي

منذ ساعة

تشافي يكشف عن السبب الحقيقي لرفض تدريب برشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

نجم منتخب مصر السابق: رمضان صبحي نظر تحت قدميه

منذ 42 دقيقة

بيراميدز عن رمضان صبحي: "غير معقول أن نفاوض لاعبا لا يريدنا"

منذ حوالي 6 ساعات

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

09:43 ص

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

09:18 ص

بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح

12:29 م

أحمد حسن يوجه رسالة قوية للأهلي بعد رحيل رمضان صبحي

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان