أخيرًا تطبيق تيليجرام Telegram يدعم مكالمات الفيديو على نظام الأندرويد





يعد تطبيق تيليجرام - Telegram واحد من أفضل تطبيقات المراسلة الفورية الموجودة، وهو أيضًا أحد التطبيقات التي تقدر طريقة الخصوصية أكثر من منافسيها، ولكن كان إحدى الميزات البارزة التي كانت مفقودة من النظام الأساسي هي دعم مكالمات الفيديو.





اليوم أعلن أخيرًا تطبيق تيليجرام - Telegram عن دعم مكالمات الفيديو في الإصدار التجريبي رقم 7.0.0.





ويتم دعم ميزة مكالمة الفيديو افتراضيًا، ولإجراء مكالمة فيديو، كل ما عليك هو النقر على زر القائمة ثلاثي النقاط في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة الدردشة وتحديد رمز مكالمة الفيديو.





ولإجراء مكالمة فيديو ، يجب أن يقوم الشخص الموجود على الطرف الآخر من المكالمة أيضًا بتشغيل أحدث إصدار تجريبي من تطبيق تيليجرام - Telegram على هاتفه.





ولا توجد أي معلومات حول موعد طرح مكالمات الفيديو على نطاق واسع لمستخدمي تيليجرام - Telegram عبر القناة الثابتة، لكننا نشك في حدوث ذلك في الأسابيع القليلة المقبلة.



