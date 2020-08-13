جنات تطرح برومو كليبها الجديد "أنا في انتظارك "

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
طرحت المطربة جنات برومو كليبها الجديد والذي يحمل عنوان " أنا في انتظارك " وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وكتبت : "أنا في انتظارك قريباً ، وعلق أحد متابعيها قائلاً في انتظارك.

وقدمت جنات مؤخرًا أغنية "بطلة حدوتك"، وهي تتر مسلسل بـ "خط الأيد"، وهي من ألحان وليد سعد، تامر حسين، وتوزيع الموزع الموسيقى وليد شراقي.

ومسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق، وإيمان العاصي، سوسن بدر، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، يسرا اللوزى التي تظهر كضيفة شرف، ومن تأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.

https://www.instagram.com/p/CD04gNenzl2/?igshid=jgh40d0qoztd

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