تسيير أولى رحلات "مصر للطيران" للشحن الجوي إلى سريلانكا

قال السفير حسين السحرتي، سفير مصر لدى سريلانكا، اليوم الخميس، إن مطار كولومبو الدولي استقبل ثلاث رحلات لشركة مصر للطيران للشحن الجوي يوميّ 2 و5 أغسطس الجاري، حيث أقلت 188 طنًا من البضائع من سريلانكا إلى وجهات مختلفة عبر القاهرة، وذلك في أول رحلات من نوعها للشركة الوطنية الناقلة إلى مطارات سريلانكا منذ عقود.





وأوضح السفير السحرتي أن هذه الخطوة جاءت تتويجًا لجهود حثيثة قامت بها شركة مصر للطيران للشحن الجوي ووكيلها الملاحي في سريلانكا بتنسيق ومتابعة من السفارة المصرية، وهي من شأنها تعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر وسريلانكا وكذا الاستفادة من الشبكة الدولية الواسعة لشركة مصر للطيران لنقل البضائع السريلانكية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة، فضلًا عن كونها خطوة تمهيدية لتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وكولومبو لنقل البضائع والركاب مستقبلًا. وكشف أن دراسات الجدوى الاقتصادية لتسيير هذا الخط بشكل منتظم تجري حاليًا بواسطة المختصين لدى الجانبين المصري والسريلانكي.





وأشار السفير المصري كذلك إلى أن التبادل التجاري بين مصر وسريلانكا شهد انتعاشًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة حتى في ظل التحديات المواكبة لتفشي فيروس كورونا المستجد، حيث ساهمت الجهود التي قامت بها الجهات التجارية المختصة والمُصدرين والبعثتين الدبلوماسيتين المصرية في كولومبو والسريلانكية في القاهرة في تمكن سريلانكا من تصدير كميات كبيرة من منتجاتها، وأبرزها الشاي وجوز الهند والتوابل والمنتجات المطاطية إلى السوق المصرية، وتمكن مصر في المقابل من تصدير كميات كبيرة من منتجاتها وأهمها الفواكه الطازجة والزيوت والأجهزة الكهربائية إلى السوق السريلانكية.





وفي سياق منفصل، كشفت شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء، عن بدء تسيير 28 رحلة جوية غدا الخميس بمعدل رحلة واحدة إلى أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، إسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، نادجمينا، الشارقة، البحرين، نيويورك، تورونتو، جوانزو، بغداد، وبيروت، ورحلتين جويتين إلى دبي وأبو ظبي، ورحلة استثنائية إلى كل من مسقط، الرياض، الدمام، جدة، القصيم، بالإضافة إلى رحلتين داخليتين إلى شرم الشيخ ورحلتين داخليتين إلى الغردقة، ورحلة داخلية واحدة إلى الأقصر، ورحلات الشحن الجوى، وتنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3000 راكب





‫وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.‬



