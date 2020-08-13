"الغسالة" يقترب من تحقيق 10 ملايين جنيه في دور العرض السينمائي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:51 م
بوابة الفجر
هبة أحمد


حقق فيلم "الغسالة" نجاحًا كببرًا،
فبلغ إيراداته مساء أمس الأربعاء حوالي 206,859 ألف جنيه، لتتم إضافتها على ما حققه الفيلم منذ طرحه فى دور العرض يوم الخميس 30 يوليو الماضي، لتتخطى محصلة إيرادات الفيلم في شباك تذاكر موسم عيد الأضحى السينمائي لـ 9 ملايين و500 ألف جنيه.

فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ثروت، محمود الليثي، علي الطيب، جيلان علاء، شيرين رضا.


ويعد الفيلم التعاون السينمائي الثاني بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعد تقديمهم لفيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب العام الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، وهو من إخراج عثمان أبو لبن، بطولة فرح يوسف، ياسر الطوبجي، علا رشدي، حنان سليمان، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي لايت حول أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده.




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