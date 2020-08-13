ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

كشفت مصادر مطلعة، عن وفاة القيادي الإخواني عصام العريان عضو جماعة الاخوان الإرهابية بسبب أزمة قلبية، إثر مشادة مع أحد قيادات الإخوان داخل السجن، وذلك بسبب الخلاف حول الوضع الحالي للجماعة.





وأوضحت، أن عصام العريان كان يدير حلقه نقاش مع أحد قيادات الإخوان للحديث عن شأن الجماعة في الوضع الحالي والخطط المستقبلية قبل أن تنشب بينهما مشادة تسببت له بأزمة قلبية توفي على إثرها.





وكان القيادي الإخواني عصام العريان قد تم الحكم عليه بالسجن المؤبد مع ١٠ آخرين من الدائره ١١ إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بقضية اقتحام الحدود الشرقية ليضاف للسجل الجنائي للمتهم حكما جديدا.





ومن أبرز الأحكام التي صدرت على العريان ما يلي:





- حكم بالمؤبد بقضية اقتحام الحدود الشرقية.

- الإعدام بقضية فُض اعتصام رابعة وقام دفاعه بالطعن على الحكم "حكم غير نهائي".