الأرصاد: درجات الحرارة هذا الصيف أقل من السنوات الماضية (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في فصل الصيف الجاري تعتبر الأقل مقارنة بالسنوات الماضية.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن درجة الحرارة لم ترتفع بشكل كبير هذا العام، وكانت أقصى درجة حرارة تم الوصول لها كانت 38 درجة، ولم تستمر لفترة طويلة.





وأضافت أن نسبة الرطوبة مرتفعة بشكل كبير، وهو ما يزيد من شعورنا بحرارة الطقس، لافتة إلى أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام.





نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 13 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الخميس نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.

- طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.





- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الخميس ليلًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.





- نشاط رياح على خليج السويس يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.







