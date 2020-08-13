"ضرب الزوج والارتباط بشخص آخر".. أغرب دعاوى النشوز في 2020

شهدت الساحة العامة في الآونة الأخيرة، دعاوى نشوز، آثارت تعجب الجميع، كاعتداء زوجة بالضرب على زوجها، واحتفالها بالطلاق دون صدور حكم قضائي.





احتفال بالطلاق قبل صدور الحكم





لعل دعاوى النشوز، كثرت في الآونة الأخيرة، حيث أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وإسقاط حقوقها الشرعية، حيث يقول؛ "تتحكم فيا بشكل كبير، وعندما أعترضت ثارت ضدى وهددتنى بالانتقام منى، واتهمتنى بسرقة مبالغ مالية، وكادت أن تقتلنى فى أخر خلاف بعد أن اعتدت على بالضرب المبرح".





وتابع الزوج:"ورغم تحملي عنفها، وزيادة ساعات العمل، حتى ألبى طلباتها التي لا تنتهى، إلا أنها قررت البحث عن رجل أخر غيري، بحجة أنني غير أمين عليها".





وسارعت الزوجة، لطلب الطلاق أمام المحكمة، مع رفع دعاوى حبس ونفقة، حيث يقول الزوج "شوهت سمعتى وادعت أننى تزوجتها طمعا في أموالها، وتوجهت إلى المحكمة لتطليقى رغم مكوثها بمنزلى، ووزعت بطاقات احتفالا بطلاقها رغم عدم صدور حكم قضائي".





ارتباطها بشخص آخر





وضمن دعاوى النشوز، رفع محاسب دعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بالجيزة، مؤكدًا سوء سلوكها، وارتباطها بشخص آخر، وكثرة الحديث معه فى الهاتف، فى ظل غيابه عن المنزل للعمل.





وأضاف الزوج، أنه في آخر سنة من زواجه، بات يتملكه الشك تجاه زوجته، إذ اعتادت مؤخرًا الخروج من المنزل دون علمه، وترك طفلتيهما لساعات طويلة، علاوة على تغير معاملتها معه، وغلق هاتفها المحمول خلال وجوده فى المنزل، وما أكد ظنونه شكوى إحدى ابنتيه "ماما بتتكلم مكالمات مش كويسة مع رجالة".





وبمواجهة الزوجة، طلبت الطلاق، وأخبرته بارتباطها بشاب ورغبتها في الزواج منه، مع أخذ نفقتها ومستحقاتها، ليقيم الزوج دعوى طاعة وكسبها، ثم أقام دعوى النشوز لإسقاط مستحقات زوجته الشرعية وتطليقها بعد ذلك، دون إلزامه بنفقات.





ضرب الوالدة





بينما واقعة الاعتداء على والدة الزوج، كانت الأبشع، ليطالب الأخير بإثبات نشوز زوجته بعد تعديها بالضرب علي أمه وشقيقاته لمحاولتها الاستيلاء على أمواله.





ويقول الزوج منذ فترة أصيبت والدتى بجلطه بالقدم وحتى تستكمل علاجها طلبت منها الإقامة معي، لأتمكن من رعايتها، لتثور زوجتي وتحاول طردها وعندما تصدت إليها شقيقاتي قامت بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح.









وبعد 6 شهور من الزواج، أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي فيها خروجها عن طاعته، بسبب تحريض والداتها على ترك شقة الزوجية بمنزل أهله والإقامة بمنزلها.



