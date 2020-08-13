"ضرب الزوج والارتباط بشخص آخر".. أغرب دعاوى النشوز في 2020

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
شهدت الساحة العامة في الآونة الأخيرة، دعاوى نشوز، آثارت تعجب الجميع، كاعتداء زوجة بالضرب على زوجها، واحتفالها بالطلاق دون صدور حكم قضائي.

احتفال بالطلاق قبل صدور الحكم

لعل دعاوى النشوز، كثرت في الآونة الأخيرة، حيث أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وإسقاط حقوقها الشرعية، حيث يقول؛ "تتحكم فيا بشكل كبير، وعندما أعترضت ثارت ضدى وهددتنى بالانتقام منى، واتهمتنى بسرقة مبالغ مالية، وكادت أن تقتلنى فى أخر خلاف بعد أن اعتدت على بالضرب المبرح".

وتابع الزوج:"ورغم تحملي عنفها، وزيادة ساعات العمل، حتى ألبى طلباتها التي لا تنتهى، إلا أنها قررت البحث عن رجل أخر غيري، بحجة أنني غير أمين عليها".

وسارعت الزوجة، لطلب الطلاق أمام المحكمة، مع رفع دعاوى حبس ونفقة، حيث يقول الزوج "شوهت سمعتى وادعت أننى تزوجتها طمعا في أموالها، وتوجهت إلى المحكمة لتطليقى رغم مكوثها بمنزلى، ووزعت بطاقات احتفالا بطلاقها رغم عدم صدور حكم قضائي".

ارتباطها بشخص آخر

وضمن دعاوى النشوز، رفع محاسب دعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بالجيزة، مؤكدًا سوء سلوكها، وارتباطها بشخص آخر، وكثرة الحديث معه فى الهاتف، فى ظل غيابه عن المنزل للعمل.

وأضاف الزوج، أنه في آخر سنة من زواجه، بات يتملكه الشك تجاه زوجته، إذ اعتادت مؤخرًا الخروج من المنزل دون علمه، وترك طفلتيهما لساعات طويلة، علاوة على تغير معاملتها معه، وغلق هاتفها المحمول خلال وجوده فى المنزل، وما أكد ظنونه شكوى إحدى ابنتيه "ماما بتتكلم مكالمات مش كويسة مع رجالة".

وبمواجهة الزوجة، طلبت الطلاق، وأخبرته بارتباطها بشاب ورغبتها في الزواج منه، مع أخذ نفقتها ومستحقاتها، ليقيم الزوج دعوى طاعة وكسبها، ثم أقام دعوى النشوز لإسقاط مستحقات زوجته الشرعية وتطليقها بعد ذلك، دون إلزامه بنفقات.

ضرب الوالدة 

بينما واقعة الاعتداء على والدة الزوج، كانت الأبشع، ليطالب الأخير بإثبات نشوز زوجته بعد تعديها بالضرب علي أمه وشقيقاته لمحاولتها الاستيلاء على أمواله.

ويقول الزوج منذ فترة أصيبت والدتى بجلطه بالقدم وحتى تستكمل علاجها طلبت منها الإقامة معي، لأتمكن من رعايتها، لتثور زوجتي وتحاول طردها وعندما تصدت إليها شقيقاتي قامت بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح. 


وبعد 6 شهور من الزواج، أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي فيها خروجها عن طاعته، بسبب تحريض والداتها على ترك شقة الزوجية بمنزل أهله والإقامة بمنزلها.

ويضيف:"رغم اتفاقنا على الطلاق بشكل ودي مع أقاربها، وحصول زوجتى على كافة حقوقها، فوجئت بـ 3 دعاوى حبس، وتعديها على بالضرب لتسبب لى جروح استلزمت 19 غرزة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دعوى نشوو دعاوى نشوز الارتباط بشاب اخر الاخبار

أخبار تهمك

أحمد حسن يوجه رسالة قوية للأهلي بعد رحيل رمضان صبحي

منذ ساعة

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ حوالي 17 ساعة

تشافي يكشف عن السبب الحقيقي لرفض تدريب برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عرض عربي خرافي لـ"سواريز"

منذ 9 دقائق

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. يوفنتوس يفتح الباب أمام رحيل كريستيانو رونالدو

منذ ساعتين و 20 دقيقة

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز عن رمضان صبحي: "غير معقول أن نفاوض لاعبا لا يريدنا"

منذ حوالي 6 ساعات

بعد توديبو.. نجم جديد لبرشلونة يدخل الحجر الصحي

منذ أقل من نصف ساعة

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو معروض على برشلونة

منذ أقل من ساعتين

نجم منتخب مصر السابق: رمضان صبحي نظر تحت قدميه

منذ 43 دقيقة

عاجل.. وفاة عصام العريان بأزمة قلبية داخل محبسه

منذ ساعة و 23 دقيقة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

09:43 ص

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

09:18 ص

بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح

12:29 م

أحمد حسن يوجه رسالة قوية للأهلي بعد رحيل رمضان صبحي

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان