كاريكا يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس تعاونه مع حميد الشاعري ومصطفى شوقي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:28 م
بوابة الفجر
نور طلعت
تعاون جديد يجمع الملحن عصام كاريكا، بالنجم حميد الشاعري، ومصطفى شوقي، وذلك من خلال أغنية جديدة ضمن أغنيات ألبوم الكابو.

وقال كاريكا،في تصريح خاص ل"الفجر الفني"،:" ألحن أغنية"اُتومبيل الحلاوه" وهي من كلمات محمد هلال، ومن توزيع توما، وهندسة صوت أحمد جودة، والأغنية ضمن أغاني ألبوم الشاعري الجديد وهي"دويتو" بين الشاعري والمطرب مصطفى شوقي".

وعن الصور التي جمعته بالشاعري مع نخبة من الموسيقين قال،:" أراد الشاعري أن يُجمع كل صناع ألبومه خلال حفل عيد ميلاد المنتج والدكتور ياسر القصراوي، وذلك للاحتفال بعيد ميلاده، وبالانتهاء من صناعة الألبوم".

وأضاف،:"حرص على حضور الاحتفالية مصطفى شوقي،و الملحن بلال سرور،والشاعر صابر كمال، ولاعب كرة القدم محمود عبد الحكيم، والفنان شريف باهر، ومصمم الأزياء أحمد فايز".

واختتم حديثه بتأكيده على استمتاعه بهذه الاحتفالية وسلطنته عند سماعه جميع أغاني الألبوم، متمنيًا أن يحقق نجاحًا كبيرًا فور طرحه.

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