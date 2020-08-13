الصين: نأمل أن توقف أمريكا إجراءاتها التقييدية ضد شركاتنا

قال رن هونغ بين مساعد وزير التجارة الصيني يوم الخميس إن بلاده تأمل أن تتوقف الولايات المتحدة عن اتخاذ إجراءات تقييدية وتمييزية ضد الشركات الصينية وتوفر الظروف المواتية لتنفيذ اتفاق المرحلة 1 التجاري.





ومن المقرر أن يراجع مسؤولون أمريكيون وصينيون كبار الاتفاق في اتصال عبر دائرة تلفزيونية مطلع الأسبوع المقبل، حيث من المرجح أن يعبروا عن شكاواهم في ظل العلاقات التي تزداد توترا.





وقال رن في مؤتمر صحفي إن جائحة فيروس كورونا والإجراءات التي تفرضها الولايات المتحدة للتحكم في الصادرات أثرت دون شك في شراء الصين للسلع والخدمات الأمريكية.





وتراجعت واردات الصين من الولايات المتحدة بين يناير كانون الثاني ويوليو تموز بنسبة 3.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة قبل عام، مما جعلها تخفق في تحقيق التزامها بموجب اتفاق المرحلة 1 بزيادة مشترياتها من السلع الأمريكية.





وتابع رن ”في ظل الوضع الحالي، من المطلوب أن يعمل الطرفان معا ويعززان التعاون لتخطي الأوقات الصعبة“.





وأضاف ”نأمل أن تتوقف الولايات المتحدة عن فرض أي قيود أو اتخاذ أي إجراء تمييزي ضد الشركات الصينية وتوفر الظروف المواتية لتنفيذ اتفاق المرحلة واحد التجاري“.



