عرض عربي خرافي لـ"سواريز"

تلقى الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني عرضا من أحد الأندية العربية للانضمام إلى صفوفه، الصيف الجاري.

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن أن نادي العربي القطري مهتم بضم سواريز حيث تواصل مع بعض المحيطين باللاعب لمعرفة رأيه في العرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعاقد مع سواريز، جاء بطلب صريح من مدرب الفريق، الأيسلندي هايمير هالجريمسون، الذي أبلغ مجلس الإدارة برغبته في ضم مهاجم برشلونة.

وأوضحت، أن التواصل مع المقربين من اللاعب ليس فقط لمعرفة مدى رغبته في الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، وإنما أيضًا لمعرفة المبالغ المطلوبة لحسم الصفقة.

يذكر أن عقد سواريز مع برشلونة سينتهي الصيف المقبل، ولكن اعتمادًا على عدد المباريات التي يلعبها، سيتم تجديده تلقائيًا حتى عام 2022.