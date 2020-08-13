بعد توديبو.. نجم جديد لبرشلونة يدخل الحجر الصحي

أعلن نادي برشلونة إصابة الفرنسي جان كيلر توديبو مدافع الفريق بفيروس كورونا قبل مباراة بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال اوروبا.

ونشر برشلونة بيانًا رسميًا، جاء فيه: "كشفت فحوصات فيروس كورونا إصابة اللاعب خلال تحضيرات الموسم المقبل، دون أن تظهر عليه أعراض المرض".

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن دخول كارليس ألينا لاعب خط الوسط في النادي الكتالوني الحجر الصحي بسبب مخالطة توديبو خلال الأيام الماضية.

ويغيب ألينا عن مواجهة برشلونة مع بايرن ميونيخ، بعدما قضى الموسم الماضي معارا لنادي ريال بيتيس.