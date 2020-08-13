الطالع الفلكي الخميس 13/8/2020..مُستَحَقّاتَكْ المَالِيَّة!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الجَوْزَاء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يُوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى النّثْرَة من 11 أغسطس - 23 أغسطس.





اليوم 7 مِسْرى قبطى ، 13 آب رُومى ، 23 ذو الحجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (كام دول؟)-دول ألف جنيه ، والبائى بعدين.(فؤاد المُهندس من فيلم زوج تحت الطلب-1985)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(المريخ فى الحَمَلْ تربيع بلوتو فى الجدى - غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

المريخ تربيع بلوتُو نصف محبّة أونصف عداوة وبينهما 90 درجة لاغير، يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى التاسعة و14 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا؟





(قد) تجد نفسك تعمل بجدٍ واجتهاد وبكفاءة مُرتفعة وبشكل مُثير للإعجاب (المرّيخ كوكب الطاقة فى الحمل) لكن على الطرف الآخر (قد) يشعر مُديرك فى العمل بمخاوف التهديد لنفوذه من خلال كفاءتك (الجدى بُرج التسلسل الهَرَمِى وبلوتو يُعبّر عن المخاوف المكتومة) وهذا شعور إنسانى وطبيعى ، لذا تحت ظل هذا التربيع عليك الإبتعاد عن الأسلوب المسرحى الإستعراضى فى أداء عملك والتركيز على عملك مع عدم التقليل من نفسك و دون إنتظار كلمة تشجيع من مديرك لكن عدم التهاون فى تحصيل مُستحقّاتَك الماليّة عن ساعات عملك الزيادة أو خدماتك الوظيفيّة الزائدة ، مع الإلتزام بذكر الألقاب والمساحات الفاصلة التى تكفل طمأنة مُديرك إلى حدودك الوظيفيّة وعدم تهديدك لسلطاته أو نفوذه الوظيفى ، بذلك تتجنّب التأثير السّلبى لهذا التربيع كتكوين عداوة مع مديرك لا لزوم لها ، من وجهة نظر أخرى (قد) يتسبب زَخَم طاقة المرّيخ فى تشجيعك على أداء مجهود بدنى يتجاوز حدود قوّتك البدنيّة (قد) يتسبب في إصابات العظام أو تمزّق الأربطة (زحل حاكم برج الجدى يرمز للعظام والمفاصل) لذا وَجَبَ الحَذَر.





*إخترت لك من قناة يُوتُيُوب

باقة من الأغانى اللاتينيّة ذات الإيقاع الكرنفالى الراقص شديدة البهجة مايتوافق مع مُوسم المصايف وهى أغانٍ مُنَاسِبَة للصغار والكبار.

1-Thalia - Mujer Latina

2-Thalia - Amar Sin Ser Amada

3-Thalia - Tu Y Yo

4-Thalia - Rosalinda (Official Video

5-Shakira - Te Aviso, Te Anuncio

6-Shakira - Objection - Afro Punk Version (Live at Uno Di Noi

7-Paul Cless feat. Brixx - Suavemente

8-Ricky Martin - She Bangs (Spanish

9-Elvis Crespo - Por El Caminito

10-BETTO DOUGLLAS - LAMBADA DO GALO GAGO









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: خفّف من ثقتك بنفسك ، لاتطلب أكثر مِمّا تستحق حتى لا تُفَاجأ بمن يستكثر عليك ما تستحق.





برج الثور: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج الجوزاء: ردّك المُحترم كفيل بإيقاف أى شخص عند حدوده، إن كنت على خلاف مع الحبيب/ة فالعلاقة مع قليل اللطف تتحسن بمشيئة الله تعالى.





برج السّرطان: لا تكن متحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الأسد: الثقة الزّائدة بالنفس قد تتسبّب فى ضياع فرص من بين أصابعك ، تَحَلّ بالهدوء والإتزان فى العمل لتحصد المكاسب بعيداً عن الطمع أوالتكبّر.





برج العذراء : قم بحلّ المشاكل التافهة بكل جدّيّة فإهمال صغائر المشاكل قديؤدى لمشاكل أكبر أنت فى غنىً عنها، مُعظَم النّار من مُسْصغر الشّرر.





برج الميزان : حافظ على مصالحك وأموالك بيعداً عن المُغامرات غير المحسوبة مهما كانت الإغراءات معسولة فى أذنيْك، إبتعد عن أحلام الإثراء السريع.

برج العقرب: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج القوس: وقت مناسب لإرجاع مطلقتك لعصمتك أو إسترضاء خطيبتك ، فرصة ربح أفلتت منك بسبب كسلك قد تُتاح لك من جديد ، إسْعَ ياعَبْد.





برج الجدى: نضجت وترغب بالمطالبة برفع درجتك الوظيفيّة أو مكاسبك؟ حاول أن يكون تطوّرك تدريجيّاً حتى تتأكد من متانة مركزك وقابليّة طلباتك للتحقق.





برج الدّلو: لا ألم لامكسب، مقولة أجنبيّة مفادها أنّ الفحم بعد الضغط والحرارة الشديدة يتحول إلى ماس ثمين،لاتنزعج من مشاكل العمل فهى تراكم لخبراتك.





برج الحوت: من باب التجديد فعليك اليوم أن تقلل من كلامك وتستمع أكثر ممّا تتكلم سواء فى العمل أو الأسرة ، لتعرف قيمة المقولة إشترى ولاتبعشْ.



