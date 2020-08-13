محافظ البحيرة يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا غرق "معدية الموت" (صور)

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
قدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واجب العزاء لأسر ضحايا حادث غرق معدية حازم في ترعة الرياح البحري بمركز كوم حمادة، سائلا المولي عز وجل أن يتغمدهم برحمته.

وقال محافظ البحيرة، أن المعدية الغارقة مسجلة بإسم "معدية حازم" لصاحبها محمد حازم زين العابدين أبو علي، وصدر لها ترخيص من مديرية الطرق والنقل بدمنهور، وساري لمدة سنتين.

وأوضح محافظ البحيرة، أن المعدية يتوافر بها كافة الإشتراطات والصلاحيات اللازمة وأن أسباب الحادث المبدئية هي إنزلاق إحدى السيارات التي كانت على متنها، حيث كانت محملة بعدد سيارة ربع نقل وسيارة بيدفور محملة بمواد خاصة بالزراعة مما أدى إلى ميل العبارة وتعرضها للغرق.

وأشار محافظ البحيرة، أنه فور وقوع الحادث في الساعة الواحدة من صباح اليوم الخميس، وجه على الفور قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري والوحدة المحلية لمركز ومدينه كوم حمادة بالتوجه لموقع الحادث لتقديم أوجه الدعم اللازم رغم إنشغال إعداد كبيرة فى تأمين العملية الإنتخابية، حيث هرعت جميع الفرق والأطقم على الفور.

كما أكد محافظ البحيرة، وفاة ٤ أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، في حادث غرق "معدية الموت" والتي غرقت في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس بترعة الرياح البحيري بقرية دمشلى التابعة لمركز كوم حمادة.

حيث تم إنتشال جثمان أحد الضحايا وهو "محمد عبد اللاه عبد القادر السري" ٢٧ عاما - طباخ وجارى البحث عن ثلاثة مفقودين وهم "محمد عبد الله عبد القادر" ٢٧ عاما و"أحمد عبد الفتاح شندي"، و"محمود حمدي شندي".

كان محافظ البحيرة، وصل إلي موقع الحادث، وأشرف علي أعمال البحث عن المفقودين ورفع آثار الحادث، حيث ستخدمت قوات الحماية المدنية ونش كبير لانتشال السيارتين، كما تم الدفع برجال الضفادع البشرية للبحث عن المفقودين، وكان على متن المعدية سيارة نقل كبيرة وأخرى صغيرة وبهما عدد ١٠ أشخاص؛ حيث تمكن ٣ منهم من السباحة والوصول للشاطيء، والسيارة الأولي محملة بالسماد والثانية بأدوات للطبخ.

وقرر محافظ البحيرة، صرف إعانة عاجلة 10 آلاف جنية لأسرة كل ضحية من ضحايا المعدية الغارقة بترعة الرياح البحيري أمام قرية دمشلي بمركز ومدينة كوم حمادة.

كان شهود عيان أكدوا أن ضحايا غرق معدية قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة والتي غرقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس كانوا عائدين من حفل زفاف، ويواصل الأهالي بالتعاون مع رجال الانقاذ النهري بالبحيرة، البحث عن مفقودين في حادث غرق معدية لنقل الأفراد والسيارات فى ترعة الرياح البحيرى ما بين محافظتي البحيرة والمنوفية وكان على متنها سيارتين، وتم نقل عدد 3 مصابين للمسشتفي المركزي.

وكانت قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة شهدت في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، غرق معدية لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح البحيري ما بين محافظتي البحيرة والمنوفية.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق معيدة بقرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة، وعلي الفور إنتقلت قوات الحماية المدينة برئاسة مدير إدارة الحماية المدينة والإنقاذ النهري لمكان الحادث، وجاري البحث عن المفقودين والضحايا، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
محافظ البحيرة يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا غرق "معدية الموت" (صور)
محافظ البحيرة يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا غرق "معدية الموت" (صور)
محافظ البحيرة يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا غرق "معدية الموت" (صور)
محافظ البحيرة يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا غرق "معدية الموت" (صور)
محافظ البحيرة يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا غرق "معدية الموت" (صور)
محافظ البحيرة يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا غرق "معدية الموت" (صور)
محافظ البحيرة يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا غرق "معدية الموت" (صور)
محافظ البحيرة يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا غرق "معدية الموت" (صور)
محافظ البحيرة يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا غرق "معدية الموت" (صور)
محافظ البحيرة يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا غرق "معدية الموت" (صور)

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