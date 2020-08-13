روسيا تستبعد صدور أي قرارات متسرعة بشأن تخفيض إنتاج النفط

ذكرت وكالات أنباء روسية يوم الخميس أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لا يتوقع صدور أي قرارات ”متسرعة“ بشأن تخفيضات إنتاج النفط حين تجتمع لجنة مراقبة تابعة لمجموعة أوبك+ الأسبوع القادم في الوقت الذي تشهد فيه سوق النفط استقرارا.





وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها أو المجموعة المعروفة بأوبك+ إنتاجها منذ مايو أيار بنحو عشرة بالمئة من الطلب العالمي لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.





وفي الشهر الماضي، قررت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ تقليص تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من هذا الشهر إلى نحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 9.7 مليون برميل يوميا في التخفيضات السابقة. واللجنة الوزارية تسدي النصح لأوبك+.





وقال نوفاك إنه لا توجد مقترحات ”إضافية“ لتعديل الاتفاق المبرم بين منتجي أوبك+ وفقا لما أوردته الوكالات.





وأضاف ”اعتقد أنه لا أحد يطرح أي خطوات متسرعة أو اقتراحات إضافية...السوق مستقرة تقريبا ونشهد توازنا تدريجيا“.





ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة في الأسبوع المقبل على خلفية انتعاش سعر النفط إلى أعلى من 45 دولارا للبرميل بعدما سجل أقل مستوى في 21 عاما عند 16 دولارا للبرميل في أبريل نيسان.





وقال نوفاك إن الاجتماع قد يؤجل إلى 19 أغسطس آب بدلا من 18 من الشهر نفسه وهو الموعد الأولي المخطط.







