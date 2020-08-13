مفاجأة.. كريستيانو رونالدو معروض على برشلونة

عرض وكيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي على نادي برشلونة الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية عن أن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، عرض اللاعب على برشلونة بالإضافة إلى عدة أندية أوروبية منها باريس سان جيرمان الفرنسي

وأوضح المصدر أن رغبة رونالدو هي الرحيل عن يوفنتوس، ولكن العائق يتمثل براتبه العالي المقدر بـ 32 مليون يورو، علماً انه يبلغ من العمر 35 عاماً.



