"عربية البرلمان" تدين العدوان التركي على العراق

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، العدوان التركي على شمال العراق في ظل الانتهاكات المستمرة التى تقدم عليها تركيا تجاه العراق.





ووصف "أباظة" في بيان له اليوم الخميس، استهداف طائرة مُسيرة تركية لإحدى المركبات التابعة لحرس الحدود العراقية في منطقة "سيدكان" شمال العراق مما أسفر عن مقتل عدد من العسكريين العراقيين بأنه عمل إرهابي وإجرامى وتدخل مرفوض في الشئون الداخلية لبغداد إضافة إلى أنه يمثل انتهاكًا مرفوضًا لسيادة العراق وتهديدًا جديدًا للأمن والاستقرار العربى والإقليمي معلنا رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية التى تقوم بها تركيا بالعراق.





وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية سرعة التحرك لمنع النظام التركي الإرهابى ممثلا في سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن صمت وتخاذل المجتمع الدولى هو السبب الرئيسي في استمرار وتمادى النظام التركى في التدخل، في الشئون الداخلية للعراق وسوريا وليبيا.





وتقدم وكيل عربية البرلمان، بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد شهداء هذا الحادث بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، مؤكدا ضرورة احترام كامل سيادة العراق ووحدة، وسلامة أراضيه ضد أي تدخل خارجي من تركيا أو غيرها





وكان أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا بقصف منطقة سيدكان بمحافظة أربيل العراقية بطائرة مسيرة، الأمر الذي أدى إلى قتل وإصابة عدد من قوات حرس الحدود العراقي.









وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذه الأعمال العدائية السافرة والخروقات العسكرية المتكررة التي تقوم بها القوات التركية على الأراضي العراقية تُعد تعديًا خطيرًا على سيادة جمهورية العراق، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعدم احترام لعلاقات حُسن الجوار.





وأكد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع العراق في الحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه ودعمه في كل ما يتخذه من إجراءات وتدابير للدفاع عن سيادته والتصدي لأي اعتداء على أراضيه، معربًا عن استعداد البرلمان العربي للعمل مع مجلس النواب العراقي لحشد التأييد والدعم الإقليمي والدولي لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية، مطالبًا مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على سيادة جمهورية العراق حفاظًا على الأمن والسلم في المنطقة.



