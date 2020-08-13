الصين: نأمل أن تخلق الولايات المتحدة الظروف اللازمة لتنفيذ اتفاق المرحلة الأولى

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
منار طارق
صرح رن هونغ بين مساعد وزير التجارة الصيني، اليوم الخميس، بأن الصين تأمل في أن تتوقف الولايات المتحدة عن اتخاذ إجراءات تقييدية وتمييزية ضد الشركات الصينية وتهيئة الظروف لتنفيذ اتفاق تجارة المرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يراجع كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين الصفقة خلال مؤتمر عبر الفيديو في نهاية هذا الأسبوع، ومن المرجح أن يبثوا مظالم في علاقة متوترة بشكل متزايد.

قال رين في مؤتمر صحفي إن جائحة الفيروس التاجي وإجراءات الرقابة على الصادرات الأمريكية كان لها بلا شك تأثير على مشتريات الصين من السلع والخدمات الأمريكية. ففي الفترة من (يناير) إلى (يوليو)، تراجعت الواردات الصينية من الولايات المتحدة بنسبة 3.5% عن العام السابق، وهي أقل من الالتزامات التي تم التعهد بها في صفقة المرحلة الأولى التجارية لزيادة مشتريات البضائع الأمريكية.

وأضاف: "في ظل الوضع الحالي، من الضروري أن يعمل الجانبان معًا لتكثيف التعاون للتغلب على الأوقات الصعبة.. نأمل أن تتوقف الولايات المتحدة عن اتخاذ أي قيود أو إجراءات تمييزية ضد الشركات الصينية وتهيئة الظروف لتنفيذ اتفاقية المرحلة الأولى التجارية".

وقد تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين بسرعة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر. وكشف الرئيس دونالد ترامب النقاب عن حظر شامل على المعاملات الأمريكية مع المالكين الصينيين لتطبيق المراسلة WeChat وتطبيق مشاركة الفيديو TikTok.

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