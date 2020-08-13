رسميا.. روما يتعاقد مع جوهرة يوفنتوس

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:30 م
روما الايطالي
روما الايطالي
محمود صبري
نجح نادي روما الإيطالي في التعاقد مع نيكولو جيورسيلي لاعب فريق يوفنتوس بعقد طويل الأمد .

ويرجع الفضل في تعاقد الذئاب مع جوهرة البيانكونيري إلى أسطورة النادي فرانشيسكو توتي ، والذي ضم اللاعب إلى وكالته لاكتشاف المواهب .

وبرز موهبة اللاعب المولود في عام 2003 مع فريق يوفنتوس للشباب تحت 17 عامًا مما جذب انتباه العديد من الأندية الإيطالية والأوروبية.

وكان جيورسيلي قد لاقي إعجابا من ماوريسيو ساري المدير الفني السابق ليوفنتوس ، والذي طلب صعود اللاعب بتدريبات الفريق الأول إلا أن توتي نجح في إقناعه وتغيير مساره.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب ليمثل فريق فئة أقل من 18 عامًا وأكاديمية الشباب.



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يوفنتوس نيكولو جيورسيلي الريال السعودى مقابل الجنيه

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