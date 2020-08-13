طقس ناري وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تعلن الطقس من الجمعة للأحد

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة طقس الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد تقلبات جوية وعودة ارتفاع الحرارة مجددًا.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد غدًا الجمعة طقس مائل للحرارة رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الهيئة، أن شمال الصعيد يشهد طقس حار بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدًا الجمعة، والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة أحيانا على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وتتوقع الهيئة أن تزيد معدلات الرطوبة خلال تلك الفترة لتصل الي 80%، محذرة من خروج المواطنين وقت الظهيرة.

وأشارت الهيئة، الي أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي الي وجود تقلبات جوية.

اما عن طقس يومي السبت والأحد المقبلين طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية، بينما يشهد طقس شمال وصعيد الجنوب شديد الحرارة.

وتكون أبرز الظواهر الجوية يومي السبت والأحد المقبلين، والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة احيانا على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

توقعات درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

تسجل درجات الحرارة غدًا الجمعة بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

وتبلغ درجات الحرارة يوم السبت بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

وعن درجات الحرارة يوم الأحد بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

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