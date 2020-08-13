أردوغان: الحل الوحيد لنزاع البحر المتوسط هو الحوار

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
منار طارق
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بأن الحل الوحيد لنزاع تركيا مع اليونان بشأن التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط هو الحوار والمفاوضات، وأن أنقرة لا تسعي لاي "مغامرات" في المنطقة.

يوجد خلاف شديد بين تركيا واليونان، حلفاء الناتو، حول المطالبات المتداخلة بشأن موارد الهيدروكربونات في المنطقة، وتصاعدت التوترات منذ أن بدأت أنقرة عمليات التنقيب في منطقة متنازع عليها بالبحر المتوسط يوم الاثنين، في خطوة وصفتها اليونان بأنها غير قانونية.

وفي حديثه إلى أعضاء حزبه الحاكم، حزب العدالة والتنمية، قال أردوغان إن تصعيد التوترات في المنطقة سببه اليونان، وحث أثينا على احترام حقوق تركيا، مشيرا الي ان الطريق إلى الحل في شرق البحر المتوسط هو الحوار والمفاوضات، موضحا انه "لا نسعى للتوتر".

وفي السياق نفسه، صرحت مصادر دفاعية إن الجيش الفرنسي أجرى تدريبات مع القوات اليونانية قبالة جزيرة كريت الجنوبية، اليوم الخميس، مع استمرار التوتر مع تركيا بشأن المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

كانت مناورة الخميس أول تعبير عن التزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتعزيز وجود بلاده مؤقتًا في شرق البحر المتوسط. دعت فرنسا تركيا إلى وقف التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها. وبحث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الوضع في المنطقة مع ماكرون عبر الهاتف يوم الأربعاء.

وأعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، الخميس، إنها سترسل طائرتين مقاتلتين من طراز رافال والفرقاطة البحرية "لافاييت" إلى شرق البحر المتوسط.

وقالت مصادر دفاعية يونانية إن الفرقاطة والطائرات وصلت إلى جزيرة كريت في وقت سابق يوم الخميس ونفذت مناورات مشتركة مع القوات اليونانية.

غرد ميتسوتاكيس باللغة الفرنسية بعد المكالمة مع ماكرون قائلا: "إيمانويل ماكرون صديق حقيقي لليونان ومدافع قوي عن القيم الأوروبية والقانون الدولي".

وقد تصاعدت التوترات بين اليونان وتركيا، حلفاء الناتو، في الأيام الأخيرة بسبب المطالبات المتداخلة بشأن موارد الهيدروكربون في مياه البحر الأبيض المتوسط. وتبحر سفينة المسح الزلزالي التركية، أوروك ريس، بين جزيرة كريت وقبرص منذ يوم الاثنين، وأرسلتها أنقرة بعد أيام من توقيع اليونان اتفاقًا بحريًا مع مصر يحدد منطقة اقتصادية خالصة بين البلدين.

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مناورات اليونان مع فرنسا تركيا اليونان

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