المنيا يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمباريات القسم الثاني

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
سالم خليل
أعلن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر، إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم، يبدأ من اليوم ولمدة 10 أيام بفرع النادي بالمنيا الجديدة، وذلك بعد وصول نتائج المسحات الطبية لجميع عناصر الفريق، والتي أظهرت سلبية المسحات لجميع لاعبي وأعضاء الجهاز الفني والطبي والاداري وعمال الفريق.

ومن المقرر أن يدخل الفريق بقيادة شديد قناوي المدير الفني في معسكراً، يبدأ صباح الغد الخميس، ويتم خلاله التدريب بقوة على فترتين صباحا ومساءاً لرفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين.

ويتبقي للفريق المنياوي خمس مباريات منهم 3 مباريات علي ملعب إستاد جامعة المنيا وهم الفيوم، والبنك الأهلي، وشبان قنا، بينما يخوض الفريق المنياوي مباراتين خارج الديار مع كل من نادي تليفونات بني سويف، ونادي طهطا.

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