بكلمات مؤثرة.. أيتن عامر تنعي وفاة النجم سناء شافع

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حرصت الفنانة أيتن عامر ، على نعى الفنان الراحل سناء شافع، وذلك من خلال نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت علي الصورة قائله : دكتور سناء شافع مش بس كان أستاذي اللي درسلي في سنة التخرج بس لا ، أنا اتعلمت منه حاجات كتير أوي إنسانيا وكان عمره ما بيتعامل معانا علي إننا طلبة كان بيحسسنا إننا ولاده وأحيانا أصحابه.



يذكر أن الفنان سناء شافع توفى عن عالمنا في الساعات الماضية عقب معاناته مع المرض وتدهور حالته الصحية وذلك عن عمر ناهز الـ77 عاما.



وشارك الفنان سناء شافع فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.