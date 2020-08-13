نائب محافظ القاهرة: مرشحو مجلس الشيوخ من الشباب مدعى للفخر (فيديو)

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه منذ توليه المسئولية بالاهتمام بمشاركة الشباب في العملية السياسية، ومختلف المجالات.

وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الشباب المصري أثبتوا خلال السنوات الأخيرة أنهم قادرون على تحمل المسئولية، ودفع مصر للتقدم، لافتا إلى أن مرشحي مجلس الشيوخ من الشباب مدعى للفخر.

ولفت إلى أن أغلب المتواجدين أمام اللجان على مدار يومي التصويت بانتخابات الشيوخ من فئة الشباب، مطالبا الشباب بالعمل على تطوير أنفسهم.

وانطلق يوم الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا يوم الاثنين الماضي الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.

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