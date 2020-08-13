حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الدوري الإماراتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات ملف تعاقد الأهلي مع نجم الدوري الإماراتي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وذكرت التقارير أن الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات من الأساس مع نجم عجمان الإماراتي، الجامبي أبو بكر ستيف تراولي.





تحدثت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي أن مسؤولي الأخير، لم يتفاوضوا مع تراولى وما تردد بشأن ذلك ليس له أى أساس من الصحة.





وتابعت المصادر أن ملف المفاوضات مؤجل بالوقت الحالى لتركيز الفريق فى مشواره المحلى والإفريقى، كما أن قائمة الأجانب بالفريق بها 6 عناصر، وليس من المنطقى أن يتم التفاوض مع أجنبى جديد.





الجدير بالذكر أن مسؤولي الأهلي استقروا بشكل كبير على عودة المغربى وليد أزارو فى نهاية الموسم الحالى، بعد انتهاء إعارته لنادى الاتفاق السعودى.



