الولايات المتحدة تسجل ما يقرب من 56000 إصابة جديدة بكورونا

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تم تسجيل 55910 إصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى ما لا يقل عن 5197118، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.



بالإضافة إلى ذلك، أبلغ جونز هوبكنز عن 1499 حالة وفاة جديدة في الولايات المتحدة من Covid-19. وبلغ عدد القتلى في البلاد بسبب الوباء الآن ما لا يقل عن 166.026.



تشمل الأرقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى، بالإضافة إلى حالات تمت إعادتها إلى الوطن.



كما أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، عن تسجيل 66999 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ 24 ساعة الماضية - وهو أعلى رقم مؤكد للإصابات اليومية حتى الآن.



أبلغت البلاد عن 2396.637 حالة Covid-19 منذ بدء تفشي المرض، وفقًا للوزارة، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وفقًا للمجلس الهندي للأبحاث الطبية، تم اختبار أكثر من 26.8 مليون عينة من فيروس كورونا حتى الآن.





لا تزال هناك أكثر من 653000 حالة نشطة. ويبلغ العدد الإجمالي للمرضى المتعافين في الهند أكثر من 1.6 مليون، وفقًا للحكومة. كما أعلنت وزارة الصحة عن 942 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات في الهند إلى 47،033.



ومن جانب اخر، أبلغت هونج كونج عن 69 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19، اليوم الخميس، تم نقل 65 منها محليا. كما تم استيراد أربع من الحالات، وفقًا لمسؤولين في الإحاطة الصحية اليومية بالمدينة.



ومن بين الإصابات المحلية، هناك 33 حالة لا يمكن تعقبها و32 حالة مرتبطة بإصابات سابقة.



من بين المجموعة الأخيرة، هناك 27 حالة مرتبطة بتجمع العائلة والأصدقاء، حسبما قال الدكتور تشوانغ شوك كوان من فرع الأمراض المعدية بوزارة الصحة.



لم يفصل مسؤول الصحة الحالات الخمس المتبقية، لكنه أشار إلى أن حالتين مرتبطتين بمجموعة مساعدة منزلية وواحدة مرتبطة بحالات سابقة في محطة حاويات كواي تشونغ بالمدينة. وتوفي شخص آخر ليرتفع عدد القتلى في المدينة إلى 65.



كافح مسؤولو هونج كونج لاحتواء موجة ثالثة من الفيروس في الأسابيع الأخيرة. يبلغ العدد الإجمالي للحالات في المدينة 4312 حالة.

