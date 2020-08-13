تحرير 3066 مخالفة مرورية في 24 ساعة على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة عن ضبط 3066 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1216) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (249) مخالفة السير بدون تراخيص، (10) دراجة نارية مخالفة، (18) مخالفة موقف عشوائى، (35) مخالفة شروط الترخيص.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.



