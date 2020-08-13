تحرير 3066 مخالفة مرورية في 24 ساعة على مستوى الجمهورية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة عن ضبط 3066 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1216) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (249) مخالفة السير بدون تراخيص، (10) دراجة نارية مخالفة، (18) مخالفة موقف عشوائى، (35) مخالفة شروط الترخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

القوى العاملة: مصري يحصل على  58 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات  بالمملكة لصرف مستحقات مواطن مصري بلغت 14 ألفاً و317 ريالا سعوديا، أى ما يوازى  58 ألفا و800 جنيه مصرى .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن  الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن  "أحمد.ذ.أ.ب" الذي يعمل لدي مؤسسة للمقاولات، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي  بجدة أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى شركة المقاولات للمطالبة بمستحقات المواطن  "أحمد.ذ.أ.ب" واستجابت بعد التفاوض وديا علي صرف مستحقات المواطن البالغ 14 ألفا و317 ريالا سعوديا، واستلم المواطن الشيك الخاص بمستحقاته مسحوب على بنك الراجحى  السعودي،  فرع قريش، وقدم الشكر لوزارة القوي العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي بجدة، وللشركة  وبذلك أسدلت الستار على شكوى المواطن وديا .

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