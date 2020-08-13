خلال يوم.. الأمن العام يضبط 107 قضايا مخدرات وينفذ 48 ألف حكم قضائي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 28 سلاحا ناريا، بحوزة 25 متهما، وذلك على النحو التالي 3 بنادق آلية، (3) بنادق خرطوش، (2) طبنجة، (20) فردا محليا، (52) طلقة مختلفة الأعيرة، (5) خزينة، وضبط (124) قطعة سلاح أبيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (48393) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي (167) حكم جناية، (15203) أحكام حبس جزئي، (3342) حكم حبس مستأنف، (22746) حكم غرامة، (6935) حكم مخالفة. 

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (2) تشكيل عصابي، ضما (9) متهمين، إرتكبوا (9) حوادث متنوعة، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (107) قضية مخدرات بحوزة (117) متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت ( 3،085 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (3،971 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1،370كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (50 جرام)، كمية من البودرة المخدرة وزنت ( 36 جرام)، كمية من مخدر الكيتامين وزنت (250 جرام )، كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 660 جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (496 جرام)، (661) قرص مخدر.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (11) متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط (167) دراجة نارية مخالفة، في مجال إعادة الركبات المبلغ بسرقتها تم إعادة عدد (1) سيارة، (2) دراجة نارية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22102) مخالفة مرورية، وفى مجال فحص السائقين تم فحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وجاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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قضايا مخدرات الامن العام أسلحة

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