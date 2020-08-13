برايم القابضة تتكبد خسائر تصل الي 13.9 مليون جنيه خلال 6 شهور

كشفت القوائم المالية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية تحقيق صافي خسارة مجمعة بحوالي 13.901 مليون جنيه عن الفترة المنتهية في يونيو ، مقابل صافي ربح مجمع بلغ 4.411 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة ارتفاع 315.9% علي أساس سنوي .





وفي ذات السياق، حققت الشركة صافي خسارة مستقلة بلغت 18.026 مليون جنيه، مقابل صافي ربح مستقل بلغ 272579 جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.





جدير بالذكر أن نتائج الأعمال عن عام 2019 ، أظهرت الشركة تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 67.159 مليون جنيه مقابل صافي ربح بلغ 69.794 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وتحقيق صافي ربح مستقل بلغ 67.260 مليون جنيه مقابل أرباح بـ 69.800 مليون جنيه عن الفترة من العام السابق.







