كارينا كابور تعلن انتظارها لمولود جديد

أعلنت نجمة بوليوود كارينا كابور وزوجها النجم سيف علي خان في بيان رسمي انهما ينتظران مولوداً ثانياً. ومما جاء في البيان: "يسرنا أن نعلن أننا في انتظار إضافة جديدة إلى أسرتنا، شكراً لكل المهنئين ولكل من قدم لنا الدعم".

وتلقيا على إثر هذا الكثير من التعليقات التي عبر ناشروها عن فرحهم الكبير بهذا الحدث، علماً أن لدى النجمين طفلاً وحيداً اسمه تيمور.

وفي السياق نفسه نشرت كارينا على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها بالأبيض والأسود أظهرت من خلالها حملها حيث تبين ان بطنها منتفخ بشكل واضح. وأرفقتها بالتعليق نفسه الذي ورد في البيان. وتفاعل معها الكثيرون متمنين لها أن تلد طفلاً يتمتع بصحة جيدة وحققت أكثر من 375 ألف إعجاب.



