طقس اليوم.. لطيف ورطب على القاهرة والوجه البحري والرطوبة 80%

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
استعرض برنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، حالة الطقس اليوم، الخميس. 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للحرارة ورطب على القاهرة والوجه البحري بالإضافة إلى رياح معتدلة، مع تكون شبورة مائية في الصباح، وأن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، والشبورة المائية موجودة صباحا. 

ومن المتوقع أن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري لـ80%، وأن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسا حارًا، وأن يكون الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد، مع توقعات بفرص أمطار خفيفة، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية. 

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 35 والصغرى 25
الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25
مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 22
بورسعيد 31 والصغرى 25
دمياط العظمى 31 والصغرى 25
الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 23
السويس العظمى 35 والصغرى 24
العريش العظمى 33 والصغرى 23
طابا العظمى 36 والصغرى 27
سانت كاترين العظمى 38 والصغرى 28
شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29
الغردقة العظمى 39 والصغرى 29
الفيوم العظمى 36 والصغرى 25

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 13 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.
- طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

- نشاط رياح على خليج السويس يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.


وتتوقع الهيئة أن تزيد معدلات الرطوبة لتصل الي 80%، محذرة من خروج المواطنين وقت الظهيرة.

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