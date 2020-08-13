القائمة الكاملة لنجوم هوليوود الأعلى أجرًا في 2020

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر

كشفت مجلة Forbes الأمريكية عن قائمة هوليوود للنجوم الأعلى أجرًا لعام 2020 وهناك بعض المفاجآت في هذه القائمة حيث أن بعض الأسماء كانت مدرجة فيها خلال السنوات الماضية، وأخرى ظهرت فيها لأوّل مرّة هذا العام.

وكان لمنصة Netflix عاملًا أساسيًا فى زيادة أجور بعض المشاهير. إليكم قائمة Forbes كما جاءت من المركز العاشر وحتى الأول:

10- جاكى شان بأجر 40 مليون دولار
9-ادم ساندلر  بأجر 4-مليون دولار
8-ويل سميث بأجر 44.5 مليون دولار
7-لين مانويل ميراندا بأجر 45.5 مليون دولار
6 – أكشاي كومار بأجر 48.5 مليون دولار
5 – فين ديزل بأجر 54 مليون دولار
4 – بين أفليك بأجر 55 مليون دولار
3 – مارك والبيرج بأجر 58 مليون دولار.
2 – راين رينولدز بأجر 71.5 مليون دولار.
1 – دواين جونسون “ذا روك” بأجر 87.5 مليون دولار

جدير بالذكر أنه وللعام الثاني على التوالي، تصدر المصارع "ذا روك" قائمة أغنى الممثلين، واقترب من 90 مليون دولار، بفضل شعبيته الواسعة التي تدفع شركات الإنتاج لدفع مبالغ طائلة للتعاقد معه، بالإضافة لعقد رياضي مع شركة أندر أرمور.

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