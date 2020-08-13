بورصة مسقط ترتفع هامشياً مع بداية التعاملات









إستهلت بورصة مسقط تعاملات اليوم علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05 %، في مستهل تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع الجاري، عند مستوى 3568.75 نقطة، رابحاً 1.86 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الأربعاء.





ودعم أداء المؤشر ارتفاع أسهم بالقطاعين الخدمات والمالي، وتصدرت أسهم الطاقة المشهد، وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية 2.12 مليون سهم، بتنفيذ 107 صفقة، بقيمة تداول 207.89 ألف ريال.

وصعد مؤشر قطاع الخدمات 0.14 %؛ مع صدارة الباطنة للطاقة للرابحين في تلك الأثناء بنسبة 3.85 %، وصعد السوادي للطاقة 1.85 بالمائة ظن وارتفع كذلك مؤشر القطاع المالي 0.06 %؛ مدفوعًا بارتفاع العُمانية للتمويل 1.33%.





وحد من ارتفاع القطاع المالي في ذلك التوقيت، تقدم سهم المدينة للاستثمار على المتراجعين بنسبة 7.69 % ، بينما تراجع مؤشر قطاع الصناعة 0.11 %، بضغط سهم جلفار للهندسة المتراجع 1.92 %.



