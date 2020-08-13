رئيس شركة زارو لمدبولي: نستهدف ضخ استثمارات بقيمة مليار دولار

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:10 ص
مصطفى مدبولي - أرشيفية
مصطفى مدبولي - أرشيفية
الفجر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمناقشة سبل دفع المزيد من الاستثمارات في مجالات البنية الأساسية، واستعراض خطط صندوق مصر السيادى لجذب استثمارات جديدة في مصر. 

حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وسامح شنودة، الرئيس التنفيذي لشركة " زارو" للاستثمار المباشر.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ترحب بكافة الاستثمارات الجديدة التي تضخها الشركات، سواء المحلية أو الأجنبية العاملة بمصر في مجالات البنية الأساسية، ولاسيما في مجال الكهرباء والطاقة، وغيرها من المشروعات الأخرى، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تذليل أية معوقات أمام المستثمرين، ونستهدف خلال الفترة المقبلة تيسير سبل ضخ المزيد من الاستثمارات في المشروعات التنموية المختلفة.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: هناك إقبال من المستثمرين بوجه عام على الاستثمار في مصر، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع شركة " زارو" للاستثمار المباشر على بدء التعاون في عدد من مشروعات البنية الأساسية.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي إلى أنه تم التنسيق أيضًا مع عدد من الوزارات؛ بهدف بدء الاستثمار في عدد من المشروعات، سواء مشروعات الكهرباء، أو تحلية مياه البحر، وسيتم توقيع بروتوكولات تعاون مع الوزارات المعنية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة " زارو": نستثمر وندير مشروعات في مجالات المياه والكهرباء وخطوط البترول، معلنا أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة مليار دولار في مصر هذا العام.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن دعمه لخطط الشركة لضخ استثمارات جديدة لها في مصر.

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