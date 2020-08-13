برنامج الدراسة باللغة الفرنسية بكلية التجارة جامعة عين شمس ٢٠ عاما من التميز

في إطار حرص جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، الدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة لتوطيد وتطوير العلاقات والشراكات الدولية مع الجامعات والمؤسسات العالمية، بما يعود بالنفع لابنائنا الطلاب وبهدف

إعداد كوادر من الخريجين في مجالات الإدارة المختلفة وتطبيقات المحاسبة والمراجعة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمواكبة احتياجات سوق العمل في جميع القطاعات بالداخل أو بالخارج وخاصة الشركات متعددة الجنسيات وبما يحقق لهم الجودة والتميز في أدائهم لوظائفهم لخدمة المجتمع، مع تحفيز الطلاب المتفوقين على استكمال الدراسة بالبرامج المختلفة للدراسات العليا.

واوضح ا. د خالد قدري عميد كلية التجارة انه تم التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة بواتييه بفرنسا بموجب اتفاقية الشراكة بين كلية التجارة-جامعة عين شمس ومعهد إدارة الشركات- جامعة بواتييه بفرنسا في ابريل عام ٢٠٠٠، حيث بدأت بقبول عدد لا يزيد عن ٥٠ طالب ببرنامج الدراسة باللغة الفرنسية بكلية التجارة مع توزيع المقررات الدراسية مناصفة بين اللغة الانحليزية ويقوم بتدريسها أساتذة الكلية واللغة الفرنسية يقوم بتدريسها أساتذة منتدبين من جامعة بواتييه. ومنذ العام الجامعي ٢٠١٢٢٠١١ تم إعادة توزيع المقررات الدراسية بهذا البرنامج حيث أصبحت الدراسة باللغة الفرنسية لأكثر من ٦٠% من المقررات وباقي المقررات باللغة الإنجليزية يقوم بتدريسها أساتذة كلية التجارة بجامعة عين شمس مع الإبقاء على مقرر واحد فقط باللغة العربية لجذب الطلاب الوافدين من الدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية. ومنذ العام الجامعي ٢٠١٥٢٠١٤ ولتزايد أعداد الراغبين في الالتحاق بالبرنامج تم زيادة المقبولين الى ٨٠ طالبا.



واوضح ا. د خالد قدري ان الدراسة بقسم اللغة الفرنسية نظامية لمدة أربعة أعوام، ومن مميزات الدراسة بقسم اللغة الفرنسية.

اشار الدكتور خالد قدري ان خريجي هذا البرنامج يحصل علي بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس (محاسبة أو إدارة أعمال) في نهاية السنة الرابعة، كما تمنح جامعة بواتييه، وفقاَ لنظام التعليم الجامعي بفرنسا شهادة الليسانس في علوم الإدارة LSG للراغبين من طلبة البرنامج بعد اجتياز السنة الثالثة في كلية التجارة بنجاح بالإضافة الي اجتياز اختبارات المواد التكميلية التي تنظمها جامعة بواتييه داخل القسم بالكلية.



كما تُتيح هذه الاتفاقية لطلبة البرنامج الحصول على دبلوم جامعي في الإدارة DUM من جامعة بواتييه بعد اجتياز السنة الثانية من مرحلة البكالوريوس بنجاح.



بالاضافة الي بيان نجاح في نهاية السنة الرابعة، للراغبين من طلبة البرنامج والمُقيدين بجامعة بواتييه، بما يُفيد اجتياز السنة الأولى لماجستير الإدارة الممنوح من معهد إدارة الشركات -جامعة بواتييه بعد اجتياز اختبارات المواد التكميلية التي تنظمها جامعة بواتييه داخل القسم بالكلية.



وقد قام الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بالتوقيع على اتفاقية في ٢٠١٩١٠١ تتيح للمتميزين بالبرنامج الحصول علي منح تفوق لحوالي ٥ طلاب سنويًا من الطلبة المتفوقين من حكومة فرنسا (منحة ايفل) ومنحة طهطاوي المقدمة من المعهد الفرنسي بالقاهرة وذلك لاستكمال الدراسات العليا سواء في جامعة بواتييه أو اي جامعة من جامعات فرنسا في نفس التخصص (ويمثل هذا الرقم حوالي ٢٥%من اجمالي المنتفعين بهذه المنح على مستوى جمهورية مصر العربية).



وقد أكدت ا.د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ان خريج هذا البرنامج يستطيع التسجيل للحصول على ماجستير التسويق والاستراتيجيات الممنوح من جامعة بواتييه سواء بالسفر الى فرنسا أو داخل القسم حيث أنه نتيجة لنجاح هذه الشراكة قامت الوكالة الفرانكفونية بعقد اتفاقية مع جامعة عين شمس يتم من خلالها تقديم الدعم المادي لمعهد إدارة الشركات بجامعة بواتييه لمنح الراغبين من خريجي هذا البرنامج ماجستير التسويق والاستراتيجيات على أن تكون الدراسة في معظمها عن بُعد بالإضافة الى عدد محدود من المهمات العلمية لأساتذة من جامعة بواتييه تُعقد داخل القسم الفرنسي بكلية التجارة وذلك لتشجيع الخريجين على استكمال الدراسات العليا لمن لا يستطيع تحمل مشقة السفر وتكاليفه.