30.44% ارتفاع في خسائر" ليسيكو" خلال النصف الأول من 2020

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:56 ص
ليسيكو مصر
ليسيكو مصر
نيفين سمير
كشفت البورصة المصرية اليوم عن القوائم المالية المجمعة لشركة ليسيكو مصر،  وذلك خلال النصف الأول من 2020، حيث أسفرت النتائج علي ارتفاع خسائرها بنسبة 30.44 % على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لللبورصة اليوم ، أنها حققت خسائر بلغت 150.86 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 115.65 مليون جنيه في الفترة المقارن من 2019، مع الاخذ في الاعتبار حقوق الاقلية.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول إلى 878.54 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.23 مليار مليار جنيه بالنصف المقارن من 2019.

و حققت الشركة خسائر بلغت نحو 77.44 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 87.8 مليون جنيه بالربع المقارن من 2019.

كما حققت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري أرباحاً  مستقلة بلغت 17.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 9.18 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وسجلت الشركة صافي خسائر بلغ 73.41 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 27.81 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 496.5 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 637.1 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، تحولت الشركة من الربحية إلى الخسائر خلال الربع الأول من 2020 لتسجل 33.43 مليون جنيه خسائر بنهاية مارس، مقابل 45.99 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووصل سعر سهم الشركة في البورصة الي 2.75 جنيه.

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