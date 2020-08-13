بعد انتخابه.. ماذا عن أهمية مجلس الشيوخ؟

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:54 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
لعل عودة مجلس الشيوخ، في مصر، يعتبر مؤشر هائل، على الاستقرار، وإثراء الحياة السياسية، حيث يختص بتوسيع دعائم الديمقراطية، والحقوق والحريات والواجبات العامة.

وتستعرض الفجر أهمية مجلس الشيوخ في السطور التالية:
يحق لمجلس الشيوخ، النظر في الاتفاقيات الدولية، وجميع المشروعات القانونية المكملة للدستوي، وسيكون له دور تكميلي لعمل مجلس النواب.

ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

يؤخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

 وكذلك في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

ويعتبر عودة مجلس الشيوخ، مؤشر على عودة الاستقرار السياسي في مصر، فوجود غرفة ثانية لمجلس النواب سيثري الحياة السياسية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أعلنت أمس، انتهاء التصويت من الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وغلق اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في تمام الساعة التاسعة مساء مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي، وبدء عمليات الفرز في داخل اللجان.

ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

ينتخب مجلس شيوخ في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادي الأول؛ الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ويشترط لاستمرار العضوية، احتفاظ العضو، بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

انتخابات مجلس الشيوخ 2020 الشيوخ 2020 أهمية مجلس الشيوخ إنتخابات الشيوخ

أخبار تهمك

الخليفي يعلن مفاجأة مدوية عن مستقبل نيمار ومبابي

منذ حوالي 3 ساعات

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ يوم

إيسكو يرفض سيناريو هازارد مع ريال مدريد

منذ نصف ساعة

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 22 ساعة

بيراميدز عن رمضان صبحي: "غير معقول أن نفاوض لاعبا لا يريدنا"

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يفجرها: الدوري المصري لن يكتمل

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تماثيل عجوة.. تعليقات نارية من وائل جمعة على رحيل رمضان صبحي

منذ ساعة

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد شوبير يفجر مفاجأة عن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ يوم

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

3 سيناريوهات لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ

٢٤٠ نائبا ٨٠ منهم بالتعيين.. البرلمان يناقش قانون مجلس الشيوخ

"حماة الوطن": نؤيد مشروع البرلمان لنظام انتخابات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على قانون مجلس الشيوخ

مصطفى بكري يكشف موعد انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب المقبلة

بعد تصديق السيسي عليه.. 12 معلومة مهمة حول قانون مجلس الشيوخ

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

09:43 ص

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

08:43 ص

بيراميدز عن رمضان صبحي: "غير معقول أن نفاوض لاعبا لا يريدنا"

08:20 ص

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

02:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان