مؤشر سوق دبي المالي يصعد 1.8% مع بداية التعاملات

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 1.82% رابحاً 38.65 نقطة ليصل إلى مستوى 2149.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 126.2 مليون سهم محققة ما قيمته 206.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3024 صفقة لعدد 27 سهماً.









وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.95%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.63%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.12%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.90%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاعي التأمين والسلع بنسبة 0.76%، 0.46%، على التوالي.