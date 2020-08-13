مؤشر سوق دبي المالي يصعد 1.8% مع بداية التعاملات
الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:51 ص
نيفين سمير
إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 1.82% رابحاً 38.65 نقطة ليصل إلى مستوى 2149.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 126.2 مليون سهم محققة ما قيمته 206.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3024 صفقة لعدد 27 سهماً.
وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.95%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.63%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.12%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.90%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاعي التأمين والسلع بنسبة 0.76%، 0.46%، على التوالي.
وقفز 19 سهماً بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.03%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 6.53%، فيما تراجعت 7 أسهم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 1.76%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.65%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.8 مليون ورقة بقيمة 66 مليون درهم.
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