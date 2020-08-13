نابولي يقترب من خطف نجم ريال مدريد

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:14 ص
ريجيلون
ريجيلون
الفجر الرياضي
اقترب نادي نابولي الإيطالي من التعاقد مع سيرجو ريجيلون لاعب ريال مدريد الإسباني المعار لفريق إشبيلية والذي لفت الأنظار إليه بقوة بفضل تألقه في الدوري الإسباني 2020.


وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن نادي نابولي الإيطالي في طريقه للتعاقد مع ريجيلون من ريال مدريد بعد التوصل لاتفاق مع إدارة النادي الملكي.


وأوضحت أن النادي الإيطالي قرر التعاقد مع ريجيلون لمدة 5 سنوات مقابل 20 مليون يورو يحصل عليها النادي الإسباني رغم المنافسة الشرسة مع نادي تشيلسي الإنجليزي على خطف الصفقة في الميركاتو الصيفي.


ويجيد ريجيلون في مركز الظهير الأيسر ويعد ريال مدريد في حاجة شديدة إليه لتراجع مستوى ميندي وكبر سن البرازيلي مارسيلو.



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