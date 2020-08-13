إيسكو يرفض سيناريو هازارد مع ريال مدريد

رفض إيسكو نجم نادي ريال مدريد الإسباني فكرة الرحيل رغم عدم مشاركته ضد مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، إذ لم يغير الدولي الإسباني رأيه بالبقاء في النادي الملكي.





ولا يفكر إيسكو في اتباع السيناريو الذي نفذه زميله إيدن هازارد مع تشيلسي بالرحيل قبل عام واحد على نهاية عقده والانضمام إلى ريال مدريد أو ما يخطط له الفرنسي كيليان مبابي برفضه تجديد عقده مع باريس سان جيرمان والانتقال إلى ريال مدريد مع نهاية عقده الحالي.





قالت صحيفة "آس" الإسبانية: "إنه رغم أن إيسكو، الذي ينتهي عقده في 2022 وسيدخل عامه الأخير الموسم المقبل، خاض 35٪ فقط من عدد الدقائق المحتملة خلال الموسم المنصرم، إلا أنه لم يغير رأيه بالبقاء وذلك قبل الذهاب في إجازة مع عائلته، حيث اتصل بوالده ومدير أعماله ليخبره أنه لن يستمع إلى أي عروض تصله في ظل اهتمام من يوفنتوس ومديره الفني الجديد أندريا بيرلو".









ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر مقربة من إيسكو أنه معتاد جدًا على التنافس على مركزه مع أربعة أو خمسة من زملائه ودائمًا ما كان يلعب.





وينتهي عقد إيسكو مع ريال مدريد في عام 2022 ولم يتصل ريال مدريد به بعد للتفاوض بشأن التجديد رغم أنه سيدخل عامه الأخير في العقد.



