تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:48 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
إستهلت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي تراجع إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% خاسراً 9.400 نقطة ليصل إلى مستوى 5142.80 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% خاسراً 6.030 نقطة ليصل إلى مستوى 5676.74 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.41% خاسراً 16.980 نقطة ليصل إلى مستوى 4085.41 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.43% خاسراً 17.850 نقطة ليصل إلى مستوى 4095.36 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 89.8 مليون سهم بقيمة 15.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4316 صفقة.


 وهبطت 9 قطاعات بسوق الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.96%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.73%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.58%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.21%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%.
 
وجاء سهم شركة حيات للاتصالات على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.33%، يليه سهم شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 8.20%، ثم سهم شركة جياد القابضة بنسبة 5.31%، فيما تصدر سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.57% ثم سهم شركة صلبوخ التجارية بنسبة 6.54%، ثم سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بنسبة 6.19%.
 

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