تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.27% مع بداية التعاملات

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% خاسراً 3.57 نقطة ليصل إلى مستوى 1310.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيمة 458.5 ألف درهم،













وهبط بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 9.2% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.8%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.86%، المصرف الخليجي التجاري بنسبة 4.76%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.5% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 8.33%، شركة ناس بنسبة 9.09%.