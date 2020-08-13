تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.27% مع بداية التعاملات

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:44 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
إستهل سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.27% خاسراً 3.57 نقطة ليصل إلى مستوى 1310.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيمة 458.5 ألف درهم، 



وهبط بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 9.2% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.8%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.86%، المصرف الخليجي التجاري بنسبة 4.76%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.5% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 8.33%، شركة ناس بنسبة 9.09%.
 
كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.45% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.29%، فيما ارتفعت أسهم مصرف السلام-البحرين، مجموعة جي إف إتش المالية، إي بي إم تيرمينالز البحرين، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو، بنسبة 1.41%، 1.29%، 0.37%، 0.25%، على التوالي.

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