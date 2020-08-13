الهيئة العامة للرعاية الصحية تعقد ورشة عمل عن إدارة الأداء بالمؤسسات الصحية

عقدت إدارة تنمية المواهب بالإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، ورشة عمل تحت عنوان "نظام إدارة الأداء بالمؤسسات الصحية"، في إطار اهتمام الهيئة وحرصها على تفعيل آليات التطوير المستمر لرفع كفاءة القوى البشرية للعاملين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، وتحقيقًا لأعلى معدلات رضاء المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.





وأضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن ورشة العمل التي عقدت على مدار يومين استهدفت (26) متدرب من مديري المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد، ومديري إدارات الموارد البشرية العاملين بالمستشفيات، فضلًا عن مسؤلي تقييم الأداء بمستشفيات (النسا والولادة التخصصي، الحياة ببورفؤاد، المبرة، الزهور، النصر التخصصي للأطفال، التضامن، الرمد التخصصي، السلام ببورسعيد)، والذي ينعكس بدوره على مستوى آداء وكفاءة القوى البشرية بفرع هيئة الرعاية ببورسعيد، وبما يحقق تقديم أفضل خدمة طبية بأعلى جودة ممكنة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.





وصرح أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بأن الهدف من هذا التدريب هو تطبيق نظام تقويم وإدارة آداء لكافة العاملين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، وخصوصًا الآداء الفني لهم، بما يسهم في النهوض بمستوى العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، وبما ينعكس على المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك من خلال استثمار قدرات العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة وتطويرها والعمل على تحسين أدائهم الوظيفي ومن ثم الإرتقاء بآداء الهيئة ككل، وذلك من خلال تحفيز وتشجيع المتميزين وتعزيز إحساسهم بالتقدير المعنوي والمادي لزيادة ولائهم لبيئة العمل، فيما يتم اتخاذ قرارات تصحيحية تجاه المقصر في أداء عمله، لافتًا إلى أن ذلك يتماشى مع أهداف ورؤية مصر ٢٠٣٠، القائمة على مبدأ تحقيق العدالة، حيث يتم تقييم العاملين بمعايير عادلة وموضوعية ومحايدة، فضلًا عن تكوين صف ثان من الكوادر الفنية القادرة على استكمال مسيرة التطوير المؤسسي للهيئة.





وتابع "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية" أن المحتوى التدريبي ارتكز على (6) محاور رئيسية تشمل التعريف بنظام قياس الأداء بالمؤسسات الصحية، وشرح أهمية نظام إدارة الأداء بالمؤسسات الصحية، وشرح وتفنيد معايير ومؤشرات قياس الآداء باستخدام نماذج تقييم الأداء الفني لبدء العمل به داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب تهيئة المديرين نحو كيفية احتساب نسب تقييم الأفراد، والتدريب على كيفية عمل تقرير لقياس آداء جميع الأفراد بالمنشآت ونظام مقارنتها شهريًا لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة، إضافة إلى التدريب على كيفية تنفيذ منحنى الآداء الطبيعي لمتابعة أداء الافراد بالمنشأة بشكل دوري.





وفي سياق متصل، أشار د.أحمد السبكي إلى أنه تم تدريب (سبعة آلاف و٥٠٠) فرد من الأطقم الطبية والإدارية العاملة بالوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، من خلال (ألف و٧٥٠) برنامج تدريبي وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وذلك منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد في يوليو ٢٠١٩، كأولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، والتي تضم محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان).



