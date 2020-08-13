البورصة تنفذ صفقة علي "سي أي كابيتال" بـ 377.1 مليون جنيه
الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:39 ص
نيفين سمير
أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية المصدرة لعدد 90 مليون سهم بقيمة إجمالية 377.1 مليون جنيه.
وسيطرات حالة من التباين علي أداء مؤشرات البورصة اليوم ، حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 10919 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 1936 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 12913 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4185 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1649 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2518 نقطة.
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