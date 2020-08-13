البورصة تنفذ صفقة علي "سي أي كابيتال" بـ 377.1 مليون جنيه

وسيطرات حالة من التباين علي أداء مؤشرات البورصة اليوم ، حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 10919 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 1936 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 12913 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4185 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1649 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2518 نقطة.