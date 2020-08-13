صاحبة تبرع الـ 100 جنيه لأطفال لبنان: لو معايا أكتر كنت دفعت

كشفت شيماء النجار، تفاصيل تبرع شقيقتها الصغرى هند بمبلغ وقدره 100 جنيه لأطفال بيروت بعد تعرضهم لحادث انفجار المرفأ، مشيرة إلى أن شقيقتها شاهدت كل تفاصيل الحادث وتأثرت كثيرا.





وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أنها بحثت عن وسيلة للتبرع لضحايا لبنان، وأخبرت شقيقتها بأنها يمكن أن تتبرع لهم، مضيفة: "فوجئت بأختي اعطتني 100 جنيه وقالتلي وصلي الفلوس لأطفال لبنان".





ولفتت إلى أنها أرسلت تبرع شقيقتها وأسرتها عبر أحد طرق الشحن، معقبة: "وصل ليا تعليقات كتير من لبنانيين بعد ما شافوا البوست اللي نشرته"، منوهة بأن أحد الأشخاص عرض عليها أنهم يريدون شراء الـ 100 جنيه ووضعها في المتحف.





ومن ناحيتها قالت هند، "أنا فرحانة أني تبرعت لأطفال لبنان، ولو كان معايا أكتر كنت تبرعت".





وفي سياق متصل كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن نيتها ترك لبنان والعيش في بلد آخر.





وكتبت نادين، عبر حسابها على تويتر: "من هل اللحظة من المشفى أخدت قرار، رح أترك البلد وعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه أحسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت، بس تنقبروا إنتوا تحت التراب نحنا ما نرجع على وطننا غير هيك ما له لزوم الحكي، وشكرًا".





وتعرضت نادين نسيب نجيم، لإصابة قوية تطلبت دخولها لغرفة العمليات، جراء انفجار بيروت.



