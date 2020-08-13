باحثة: المرأة تصدرت المشهد الانتخابي.. ولا يمكن اغفال دور الشباب

قالت الدكتورة هالة فودة، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الفترة القادمة ستشهد حراك سياسي، ومحاولات جادة من الأحزاب في التواصل مع المواطنين، وتوسيع نشاطهم.





وأشارت "هالة"، خلال برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن المرأة تصدرت المشهد الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ، ولكن لا يمكن أن نغفل دور الشباب سواء بالمشاركة أو في تنظيم العملية الانتخابية.





وأضاف الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في ظل التحديات التي تواجنا دليلا على قوة الدولة المصرية.





وانطلق يوم الثلاثاء الماضي، ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.





ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.





وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.





وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.



